Kayyum rektör Cem Say’ı yine görevden aldı

Yayınlanma: 16.08.2024 - 04:54

Güncelleme: 16.08.2024 - 04:54

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cem Say, kayyum yönetim tarafından nisan ayında hukuksuz bir şekilde Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındı. Görevden alma kararına karşı başlatılan süreç sonucunda mahkeme Say’ın görevine iade edilmesine hükmetti. Kayyum yönetim Say’ı 14 Ağustos’ta, görevine iade ettikten bir gün sonra tekrar görevden aldı.

‘ERTESİ GÜN HUKUKSUZLUK’

Say, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada mahkeme kararının uygulanıyormuş gibi yapıldığını ve bir gün sonra hukuksuzluğun devam ettiğini söylerken konu hakkında “Dekan kendisinin beni 2022’de yanlış atadığını fark ettiğini söylüyor. İlk görevden alınmamın iptali için açtığım davada rektörlük savunmasında aynen bu iddiayı ileri sürmüştü ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Şimdi ise kararı bir gün uygular gibi yapıp ertesi gün aynı kararı hiçe sayıp aynı saçma gerekçeyle beni görevden aldı” ifadelerini kullandı. Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise pes etmeyeceğini belirtti.