Kayyum rektör ODTÜ’ye 3. kez aday iddiası

Yayınlanma: 19.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 04:00

Yükseköğretim Kurumları (YÖK), 16 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanını 5 Temmuz’da sonlandırdı. Bu üniversiteler arasında yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) için de toplam 12 kişinin aday olduğu iddia edildi.

Bu adayların altısının ODTÜ ile bir bağı olmadığı iletildi. ODTÜ akademisyenleri içerisinden rektörlük için altı aday olduğu aktarılırken adaylardan matematik bölümü profesörü Yıldıray Ozan ve fizik bölümü profesörü Altuğ Özpineci adaylıklarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

‘KHK İLE SANDIKLAR KALKTI’

Adaylardan birinin de mevcut kayyum rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök olduğu öne sürüldü. Zaten iki dönemdir rektör koltuğunda oturan Kök’ün 3. dönemde devam etme ihtimali tartışmalara neden oldu.

Gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Ortadoğu Öğretim Elemanları Derneği (OED) Başkan Yardımcısı Birten Çelik, rektör Kök’ün başvuran adaylar arasında olduğu bilgisini duyduklarını kaydederek “3. dönem aday olma gibi bir uygulama yok. Nasıl yapacaklar biz de bilmiyoruz çünkü hiçbir şey şeffaf yürütülmüyor” dedi. Çelik, rektörlük atamalarının 2016’da yaşadığı değişime de değinerek “Rektör adayları kamuoyuyla paylaşılıyor, üniversitelerde sandık kuruluyordu. En fazla oyu alan adaylar YÖK’e oradan da cumhurbaşkanına gönderiliyordu. Atamalar da o listelerden yapılıyordu. 2016’dan sonra KHK ile sandıklar kaldırıldı, doğrudan YÖK’e başvuru getirildi” diye konuştu.