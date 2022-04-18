Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs açıklamasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
HDP İstanbul İl Başkanlığı ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) bileşenlerinin Taksim’deki Kazancı Yokuşu'nda yapmak istediği 1 Mayıs açıklamasına polis müdahale etti. Yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.
HDP İstanbul İl Başkanlığı ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile bileşenleri, 1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı'nda kutlanan İşçi Bayramı'nda yaşamını yitiren 34 kişiyi anmak için bugün Kazancı Yokuşu’nda toplandı.
Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) İl Eş Başkanı Roni Gören, HDK Eş Sözcüleri Esengül Demir ve Cengiz Çiçek'in de bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977’de düzenlenen İşçi Bayramı kutlamasında, kalabalığın üzerine ateş açılması sonucu 34 kişinin hayatını kaybetmiş, 136 kişi yaralanmıştı. Katliam, tarihe ‘Kanlı 1 Mayıs’ olarak geçmişti.
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