Kemal Anadol’un gazetemizdeki yazısı siyaset kulislerini hareketlendirdi: Yeni kurultay çıkış olabilir

Anadol, delegeler tarafından yeni bir kurultay çağrısının gündeme gelebileceğini vurguladı.

Anadol, açılan davanın hukuki değil, siyasi bir zeminde yürütüldüğünü belirterek olası aleyhte kararın doğuracağı sonuçları şöyle açıkladı: “Dava mutlak butlan kararıyla sonuçlanırsa, Kemal Kılıçdaroğlu, o günkü PM ve YDK görevlerine geri döner. Bugüne kadar yapılan tüm olumlu atılımlar ve CHP’nin iktidara yürüyüşü sekteye uğrar.”

Tehdidi savuşturmanın olanaklı olduğunu belirten Anadol, “Bu tehdidi bertaraf etmenin yolu, delegelerin duruma el koymasıdır. Kurultay delegeleri, partinin yazgısına sahip çıkmalı ve tüzüğün 48/5. maddesine göre olağanüstü seçimli kurultayı toplamalıdır” dedi.

‘YENİ BİR SAYFA AÇILIR’

Davaya ilişkin diğer görüşler ise şöyle:

Eski İzmir Milletvekili Bülent Baratalı: Mevcut davalar ciddi kanıtlara dayanmıyor. Kurultay delegelerinin istemiyle yeni bir seçimli kurultay toplanmasının hukuken mümkün. Bu da bizim tüzüğümüze göre 30 Haziran’dan önce yapılabilir. Böyle bir kurultay gerçekleşirse, geçmiş iki kurultay üzerinden yöneltilen tüm iddialar geçerliliğini yitirir. Yeni irade her şeyi siler, yeni bir sayfa açılır.

ESKİ AKP’Lİ BAŞKAN KAŞIYOR

Eski CHP milletvekili Ziya Yergök: CHP yargı eliyle abluka altına alma çabaları boşa çıkacaktır. Partiden ihraç edilmiş eski bir AKP’li belediye başkanının başını çektiği kimi isimler, yargının siyasallaşmasından güç alarak CHP’yi yıpratma hesabı yapıyor. Bunlar yanlış hesaplardır ve başarılı olamayacaktır. CHP bu tür zorlukları aşarak bugünlere geldi. Yine aşacaktır. Gerçek CHP’liler bu süreçlere alet olmamalıdır. Cumhuriyetin kurucu partisi yakın gelecekte ülkenin kaderinde söz sahibi olacak, Türkiye yeniden demokrasi ve hukuk toplumu olacaktır. Eğer bugün, hukukun bir kırıntısı kalmışsa 30 Haziran’da görülecek davanın da ret ile sonuçlanması gerekir.