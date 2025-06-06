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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı: Bir arada olabilmek için güzel bir fırsat

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı: Bir arada olabilmek için güzel bir fırsat

6.06.2025 12:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı: Bir arada olabilmek için güzel bir fırsat

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı Kurban Bayramı mesajında ''Paylaşma ve dayanışma ruhunun her zamankinden daha anlamlı olduğu, dargınlıkları gidermek, kucaklaşmak ve bir arada olabilmek için güzel bir fırsat olan Kurban Bayramı’nın, ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini diliyorum'' ifadelerini kullandı.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Paylaşma ve dayanışma ruhunun her zamankinden daha anlamlı olduğu, dargınlıkları gidermek, kucaklaşmak ve bir arada olabilmek için güzel bir fırsat olan Kurban Bayramı’nın, ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini diliyorum. Pahalılığın can yaktığı, yoksul evlere etin giremediği bu zor günleri dayanışma ile atlatmalıyız. Kurban Bayramımız kutlu olsun" dedi.

CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nı kutladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Paylaşma ve dayanışma ruhunun her zamankinden daha anlamlı olduğu, dargınlıkları gidermek, kucaklaşmak ve bir arada olabilmek için güzel bir fırsat olan Kurban Bayramı’nın, ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini diliyorum. Pahalılığın can yaktığı, yoksul evlere etin giremediği bu zor günleri dayanışma ile atlatmalıyız. Kurban Bayramımız kutlu olsun."

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