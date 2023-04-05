Kemal Kılıçdaroğlu, DSP lideri Önder Aksakal'la görüşecek

Cumhurbaşkanı adaylığının ardından siyasi partilerle görüşmeler yapan Kemal Kılıçdaroğlu, yarın DSP'yi ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 23:25
Kemal Kılıçdaroğlu, DSP lideri Önder Aksakal'la görüşecek
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşecek. 

Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.00'te, Aksakal'ı DSP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.


Kemal Kılıçdaroğlu Önder Aksakal DSP cumhurbaşkanı adayı

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