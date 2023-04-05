Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül’ü ziyaret edecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 12.00'de TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 18:06
Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül’ü ziyaret edecek
Abone Ol google-news

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, yarın Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret edeceği öğrenildi.

Görüşme, TDP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.


Mustafa Sarıgül CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Tek Parti lideri Ahmet Özal, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı

Tek Parti lideri Ahmet Özal, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
Son Dakika... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e destek: Bugün tarihi bir konuşma yaptı

Son Dakika... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e destek: Bugün tarihi bir konuşma yaptı
A Haber çalışanı Fındıklı: 'Oyum Kılıçdaroğlu'na' dedim, işten çıkarıldım

A Haber çalışanı Fındıklı: 'Oyum Kılıçdaroğlu'na' dedim, işten çıkarıldım

En Çok Okunan Haberler