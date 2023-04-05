Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül’ü ziyaret edecek
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 12.00'de TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşecek.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, yarın Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret edeceği öğrenildi.
Görüşme, TDP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.
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