Kemal Kılıçdaroğlu: Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara, ağır kış koşullarını hatırlatarak hanelerde kullanılan doğalgaz birim fiyatını indirme çağrısında bulundu.
Türkiye'nin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz kendisini günden güne hissettiriyor. Yurttaşlar, bir yandan yurdu etkisi altına alan kara kış ile boğuşurken bir yandan da faturalarla mücadele ediyor.
Kış ayında en önemli temel gereksinim olan ısınmaysa en büyük sorunlardan birisi haline geldi. Yakın zamanda doğalgaza indirim gelmiş fakat hanelerde kullanılan doğalgaza dair bir indirim söz konusu olmamıştı.
Ve birçok yurttaş bu duruma isyan etmişti.
'HEMEN İNDİRİN' ÇAĞRISI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ağır kış koşullarının etkisi altına girdiğini söyleyerek iktidara doğalgaz indirimi çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu, "İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğalgaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğalgaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin.
Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğalgaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2023
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