Kemal Kılıçdaroğlu 'Haberleri beğenerek takip ediyorum' demişti: TGRT röportajının ayrıntıları ortaya çıktı

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü’nün sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bu röportaj için Sözcü muhabiri Başak Kaya'nın yanı sıra TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'i de davet ettiği ortaya çıktı.





CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve 30 Haziran’da görülecek davaya ilişkin şunları söyledi:





''Kurultay davasını açan ben değilim. ‘Değişimci’ olan delegelerin başlattığı bir yargı sürecidir. Bu davada partiyi tartıştırmamak için ifadeye gitmedim. Erdoğan’ın ‘Şaibeli kurultay’ dediği zaman buna cevap verilmemesinin bizi getirdiği nokta bu. Mahkeme kararını ‘Tanımıyorum’ demenin hukuki olarak bir karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam bu kez bana ‘13 yıl partiyi yönettin, şimdi de buna izin verdin’ diye tepki gösterirler.

Şu an Özgür Bey ile konuşacak bir konu yok. Ne zaman isterse arar görüşürüz. Karar ne zaman çıkacak, ne çıkacak belli değil. Bu tartışmaları anlamıyorum. Karar çıktıktan sonra durumu oturur Özgür Bey ile değerlendiririz. İsterse ben davet ederim, isterse oturur konuşuruz.





"MEDYADA YAPILAN YORUMLARA ŞAŞIRIYORUM" Medyada benimle ilgili yapılan yorumlara şaşırıyorum. CHP vesayeti kaldırmaz. CHP Atatürk’ün partisidir ve devleti kuran partidir. Bugüne kadar hiçbir CHP Genel Başkanı vesayetle görev yapmadı. CHP vesayeti kabul etmez. Özgür Bey’i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor.





"ASIL KAYYUM OLURSA..."

‘Göreve gelse bile partiyi yönetemez’ yönündeki çıkışları gülümseyerek karşılıyorum. Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti? Asıl kayyum olursa partiyi kim yönetecek? Böyle bir şey kabul edilemez. Göreve gelmem durumunda nasıl bir yönetim anlayışı olur? Öncelikle partinin barışması lazım, bütünleşmesi lazım. Zaman ayrılık zamanı değil. İnsanlar birbirine kinlenmiş olabilir bunu kırmamız lazım.

Mansur Bey ve Vahap Bey ile görüşmemizde daha çok Engin Özkoç konuştu. Vahap Bey kayyum konusunda bana hak verdi. Mansur Bey ise bir araya gelip bu konuyu çözmemiz gerektiği konusunda görüş bildirdi. Ben de ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim.





"BENDEN İZİN İSTEMEDİLER"





Yapılan yorumları CHP’ye ve bana kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum. Mahkeme iddiaları inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. 'Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır' demek anlamsız. Kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince de ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilmez. CHP’nin DNA’sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz. Yapılan özel görüşmelerin sızdırılması doğru değil. Benden izin istemediler. Yansıyan birçok bilgi yanlış ve olmayan şeyler.

İl başkanları ilçe başkanları örgütten arkadaşlar sürekli arıyorlar, ziyarete geliyorlar. Türkiye’nin durumunu konuşuyoruz bu konuları değerlendiriyoruz. Bir sorun yok. Partinin toplantılarına katılmalarını da söylüyorum, destekliyorum. Birkaç kez Muharrem İnce ile de görüştük. Partiye gelmek istediğini söylemişti.''





SES KAYDI VE GÖRÜNTÜ İSTEMEDİ Öte yandan Sözcü'nün aktardığına göre, röportaj randevusu Kılıçdaroğlu'ndan geldi ancak Kılıçdaroğlu ses kaydı ve fotoğraf çekilmesini istemedi. Görüşme, Kılıçdaroğlu'nun Ankara Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki ofisinde yapıldı.





TGRT'YE DE RÖPORTAJ VERDİ

Öte yandan TGRT Ankara Temsilcisi Atik de görüşmeye ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu ile yarım saatten fazla görüşme imkanım oldu. TGRT Haber'deki yorumlarımızı çok beğenerek takip ettiğini söyledi ve objektif habercilik yaptığımız için teşekkür etti" ifadelerini kullandı.