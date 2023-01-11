Kemal Kılıçdaroğlu: İsterseniz tanıştırırım, gerçek ülkücü görürsünüz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin. “Ben, Sinan Ateş’in kızlarına mutlaka adaleti getireceğim. Bu sözü CHP ülkücülerine verdim, tutacağım. Evet, CHP’de çok ciddi sayıda ülkücü arkadaşımız var. İsterseniz tanıştırırım, gerçek ülkücü görürsünüz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, "Ben, Sinan Ateş’in kızlarına mutlaka adaleti getireceğim. Bu sözü CHP ülkücülerine verdim, tutacağım. Evet, CHP’de çok ciddi sayıda ülkücü arkadaşımız var. İsterseniz tanıştırırım, gerçek ülkücü görürsünüz" mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.
Videoda ise Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında söylediği şu sözlere yer verildi:
“BAHÇELİ BİLSİN Kİ BU KAN YERDE KALMAYACAK”
- Bahçeli bilsin ki bu kan yerde kalmayacak. Bugün çıkmış bağırıyor. Bağır Bahçeli, bağır. Daha çok bağırırsın. Şunu net söyleyeyim; Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP’de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş onların da evladı, kardeşi, yol arkadaşları. Haliyle CHP, rahmetlinin, net söylüyorum şehidin hakkını savunacaktır. Açık söylüyorum; CHP, kardeşimizin, şehidimizin hakkını savunacaktır. Bu, benim CHP ülkücülerine karşı sorumluluğumdur. Ben, bu sorumluluğu yerine getirmek zorundayım.
- Madem bu kadar bağırıyor, çağırıyor, o zaman daha açık ve net konuşayım. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Mafya ile fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı. Her şeyi berbat ettin. Bir şehit var ortada. Bu kan yerde kalmayacak. Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin. Şimdi çık, istediğin kadar bağır. Biz, Sinan’ın kızlarına adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Ülkücü kardeşlerime de söylüyorum; sizin yeriniz CHP’dir. Milliyetçiyseniz, altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Vatanseverlik ise vatanseveriz.
“BİZLER, TANK VE PALET’İ ALACAĞIZ, ŞANLI ORDUMUZA TESLİM EDECEĞİZ”
- Bahçeli şunu çok açık ve net bilsin: Tank ve Palet’i Katarlılara teslim ettiniz; bizler, Tank ve Palet’i alacağız şanlı ordumuza teslim edeceğiz, ülkücülerle beraber. Askeri hastaneleri ordumuzun elinden aldınız. Ülkücülerle beraber, askeri hastaneleri de ordumuza teslim edeceğiz. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar, Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu toprak bizim toprağımız. Orada dalgalanan bayrak bizim bayrağımız. Bütün ülkücülerle, vatanseverlerle, CHP’lilerle beraber o Süleyman Şah Türbesi’ni toprağımıza getireceğiz, bayrağımızı dalgalandıracağız, hep beraber selam duracağız.
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