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Kemal Kılıçdaroğlu'na oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da tepkili iddiası: 'Durumu ben de onaylamıyorum'

Kemal Kılıçdaroğlu'na oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da tepkili iddiası: 'Durumu ben de onaylamıyorum'

7.06.2026 11:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu'na oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da tepkili iddiası: 'Durumu ben de onaylamıyorum'

CHP'nin başına mahkeme kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun da tepkili olduğu öne sürülüyor.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci kurultayına dönük 'mutlak butlan' kararı sonrasında partinin genel başkanlık koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'na ailesinden de tepki olduğu öne sürüldü.

Zeyrek'in aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'yla doğrudan diyalogu olduğunu söyleyen biri, Kerem Kılıçdaroğlu'nun durumdan hoşnut olmadığını kendisine ifade ettiğini söyledi.

Ayrıca kendisine gelen bir mesaja dikkat çeken Zeyrek, ismini vermediği bir izleyicinin Kerem Kılıçdaroğlu'na yazdığı ve daha sonrasında aldığı yanıtı aktardı.

Zeyrek'in aktarımına göre, yaşananlara tepki içerikli mesaj yazan izleyiciye Kerem Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

"Merhaba, tepkinizi anlıyorum. Bu durumu ben de onaylamıyorum. Ancak benim yapabileceğim bir şey yok maalesef. Saygılarımla."

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