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Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Sarı'dan grup toplantısı açıklaması: ‘Hiçbir şey gizli kalmayacak’

Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Sarı'dan grup toplantısı açıklaması: ‘Hiçbir şey gizli kalmayacak’

6.06.2026 22:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Sarı'dan grup toplantısı açıklaması: ‘Hiçbir şey gizli kalmayacak’

CHP’de mahkeme kararıyla yönetime gelen Kılıçdaroğlu ekibinin sözcüsü Müslim Sarı, 9 Haziran'daki grup toplantısı için "Hiçbir şey gizli kalmayacak" dedi. Sarı, "Vatandaşın gündemine geri döneceğiz. İşçinin, emekçinin sesi olacağız" iddialarında bulundu.
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Mahkeme kararıyla CHP’nin başına getirilen mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, atanmış genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü Meclis'te yapacağı grup toplantısında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacağını açıkladı.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği ve bütünlüğü için tarihi bir süreçten geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü Meclis'te yapacağı grup toplantısında son dönemde yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirecek. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Vatandaşın gündemine geri döneceğiz. İşçinin, emekçinin sesi olacağız" iddialarında bulundu.

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