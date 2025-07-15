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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

15.07.2025 17:09:00
Güncellenme:
ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un 9. yılına ilişkin, "Bu ihanet yapılanmasının devlet içerisindeki uzantılarının hala var olduğu ve gölgelerinin siyaset kurumuna tesir ettiği dönem henüz son bulmamıştır" açıklamasında bulundu.

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yılı nedeniyle, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HENÜZ SON BULMADI"

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: 

"Devletin içine hem küresel düşmanlarımız hem de yerli işbirlikçileri yardımıyla yerleşmiş ihanet şebekesinin, halk iradesine, devlet yapılanmasına ve Türkiye demokrasisine göz diktiği 15 Temmuz kanlı darbe girişimine, canlarını siper eden 251 kahraman şehidimizi saygıyla anıyor, gazilerimize minnetlerimi iletiyorum.

Bu ihanet yapılanmasının devlet içerisindeki uzantılarının hala var olduğu ve gölgelerinin siyaset kurumuna tesir ettiği dönem henüz son bulmamıştır. Bu yapının siyasi uzantılarının deşifre edilerek cezalandırılması, sapla samanın birbirinden ayrılması, önümüzdeki süreçte devletin menfaatleri ve milletin selameti açısından önemlidir."

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #15 temmuz