Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle: Gürsel Tekin'in yardımcılarıyla görüştü

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanan heyette Gürsel Tekin ile birlikte bulunan yardımcıları Zeki Şen ve Erkan Narsap, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu ile görüşmede çektirdikleri fotoğrafa yer veren Narsap, ''Bu yolda bizimle omuz omuza yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm yoldaşlarımıza minnettarız'' mesajını verdi.

''PARTİMİZİN YARINLARINI KONUŞTUK''

Narsapı'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

''Bugün, İstanbul İl Çağrı Heyeti olarak 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettik. Ülkemizin geleceğini, İstanbul’un sesini ve partimizin yarınlarını samimiyetle konuştuk. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederiz.

​Biz şunun farkındayız: Umut bekleyen milyonların bizden istediği şey suskunluk değil cesaret, teslimiyet değil büyük bir mücadeledir! Kişisel çıkarlar değil, birbirimize sarılacağımız bir yol arkadaşlığıdır.

​Bu yolda bizimle omuz omuza yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm yoldaşlarımıza minnettarız. Zor zamanlarda başını öne eğenleri, sorumluluktan kaçanları ise örgütümüzün ve halkımızın o temiz vicdanına emanet ediyoruz. Kimin nerede durduğunu tarih de yazacaktır, bu halk da unutmayacaktır.

​Biz, Cumhuriyet’in kurucu değerlerini halkımızla birlikte, sokak sokak, meydan meydan yeniden büyüteceğiz. İnancımız tam, kararlılığımız sarsılmazdır.

​Herkes bilsin ki; bu çınar devrilmez.

Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir ve asla teslim alınamaz! ''

KURULTAY DAVASINDA KARAR BEKLENİRKEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasının istinafa taşınması sonrası gündeme yeniden gelen 'mutlak butlan' kararı tartışılırken Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile kayyım heyetinin görüşme yapması dikkat çekti. Uzmanlar, olası 'mutlak butlan' kararının mahkemece verilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun partinin başına yeniden geçebilmesinin yolunun açılabileceğini bildiriyor.