Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'para dolu poşet' iddiasını yandaş medya da yalanladı: 'Ne poşet var ne de tutanak'

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Sözcü TV yayınında CHP'li vekillere yönelik öne sürdüğü "Meclis'te 250 bin dolar poşet içinde unutuldu ve tutanak tutuldu" iddiası, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet'in yazarı Fatih Çekirge tarafından yalanlandı.

KURTULMUŞ YALANLAMIŞ

iddiaya adı karışan CHP'li milletvekillerinin 2024 yılında bizzat talep ettiği Meclis soruşturmasında, yüzlerce saatlik kamera kaydı incelenmesine rağmen poşet konuya ilişkin tutanağa rastlanmadığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu iddia, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından soruşturma tamamlandıktan sonra yalanlanmıştı.

ÇEKİRGE: ''NE POŞET NE TUTANAK VAR''

Çekirge kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi.

''TBMM Başkanlığı iddialar üzerine iki muhakkik atıyor. Bu ekip, bütün çalışanlarla konuşuyor. Çaycısından odacısına kadar 50’ye yakın isim dinleniyor.

Yüzlerce saat kamera kayıdı izleniyor. Anlaşılıyor ki ortada ne bulunmuş bir poşet ne de poşetin bulunduğuna ilişkin bir tutanak var.''

KILIÇDAROĞLU: ''MECLİSTE 250 BİN DOLAR POŞET İÇİNDE UNUTULMUŞ''

Kılıçdaroğlu, Meclis'te unutulan bir para poşeti olduğunu ve bunun kayıt altına alındığını iddia ederek canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti, belediyeden para isteyemez. Bu belediye başkanına git rüşvet al demektir. Hazineden gelen parayla belediyeden gelen kıyak aynı şey olur mu? İlkokul mezunu bir gariban bile böyle şey olmaz der. 'Sayın Özel, bu yanlıştır' denmiyor. O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Bu adam ben rüşvet verdim diyor, niye takip etmiyorsunuz. Mecliste 250 bin dolar poşet içinde unutulmuş, haberi yazan hakkında niye dava açılmıyor. Ben o Meclis Başkanı'nın da neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Tutanak tutuldu... Bu haberi yapan kişi hakkında dava açmaz mısınız? Bunlar sorgulanmadan ahlaki üstünlüğü sağlayamazsınız. Ahlaklı olmak başka bir şeydir? Siyasi demeç verirsiniz, siyasi tutuklu olursunuz, bunların tamamına saygım vardır. Ama kişisel çıkara dönük, zenginleşmeye dönük kapıyı CHP açamaz, tarihinde açmamıştır."