Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziler Günü mesajı

19 Eylül 2021 Pazar, 17:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getiriyor; kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesi dolayısıyla her yıl Gaziler Günü olarak kutlanan günde sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

"Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getiriyor; kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum."