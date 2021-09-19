Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziler Günü mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getiriyor; kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getiriyor; kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesi dolayısıyla her yıl Gaziler Günü olarak kutlanan günde sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
"Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getiriyor; kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum."
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Abartılacak bir sorun yok, ne abartıyorsun'
- Rıdvan Dilmen'den TRT açıklaması!
- Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım
- İzmir'de gece yarısı çatışma
- AKP'den dikkat çeken 'Altındağ' adımı
- 'Süleyman Soylu itirafını sildirdi'
- Gençlerle buluşan Erdoğan, Ahmet Kaya dinledi
- Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan kritik uyarılar
- Veliefendi Hipodromu'nda acı ölüm!