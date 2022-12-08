Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'tarikatta çocuk istismarı' tepkisi: Bunu yapan şerefsizdir!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikâhıyla evlendirmesine’, "Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir!" sözleriyle tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, 2018 yılındaki "'6 yaşındaki çocukla evlenilebilir' diye fetva veren ve bu fetvayı verenleri destekleyen iktidara oy vermek, evlatlarımızı karanlık bir geleceğe mahkum etmek demektir. Çocuklarımız için, gelin Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaralım!" paylaşımını alıntılayarak şu ifadelere yer verdi:
"BUNU YAPAN, BUNA GÖZ YUMAN, BUNUN SİSTEMİNİ KURAN ŞEREFSİZDİR VE HAYSİYETSİZDİR! "
- 6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir! Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız!
6 yaşında çocuk!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 7, 2022
Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir!
Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir!
Hak ettiğinizi bulacaksınız! https://t.co/2u0UygkWtL
NE OLMUŞTU?
BirGün yazarı Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.
Soykan, bugün BirGün'de yayınlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.’nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve ‘nişan’ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımladı.
Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu bildirmişti.
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