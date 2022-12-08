Tarikattaki istismar skandalıyla ilgili AKP'li Ömer Çelik'ten açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, “Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi, asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur” dedi.





Ömer Çelik, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, şunları kaydetti:

“ÇOCUKLARIN İSTİSMAR EDİLMESİ, ASLA AFFEDİLMEYECEK LANETLİ BİR SUÇTUR”

Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi, asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur.

“MAĞDUR HER KİMSE YANINDAYIZ, SUÇLU HER KİMSE KARŞISINDAYIZ”