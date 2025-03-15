Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yaren Leylek paylaşımı
CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yaren Leylek'in 14'üncü kez Adem Amca'ya kavuşmasına ilişkin, "Ben marteniçkamı ağaca bağlıyorum artık" paylaşımı yaptı.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yaren Leylek'in Adem Amca ile kavuşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"Hoş geldin Yaren Leylek" diyen Kılıçdaroğlu, "Baharın, umudun, mutluluğun ve vefanın simgesi… İyi ki geldin. Ben marteniçkamı ağaca bağlıyorum artık" ifadelerini kullandı.
Hoş geldin, Yaren Leylek.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 15, 2025
Baharın, umudun, mutluluğun ve vefanın simgesi…
İyi ki geldin.
Ben marteniçkamı ağaca bağlıyorum artık. ?? ??? https://t.co/heXZR2B3Ca
MARTENİÇKA NEDİR?
Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa, Balkan ve Trakya coğrafyasında 1 Mart'tan itibaren Mart ayı boyunca bileklere takılan bilekliklere ve süslemelere verilen isimdir. Eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de Marteniçka, tüm Balkan coğrafyasında bilinen hatta Türkiye'de de Balkan göçmenleri sebebiyle her sene kutlanan bir bahar ritüelidir.
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