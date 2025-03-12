Mehmet Sevigen'in 'Kılıçdaroğlu' ve 'kurultay' iddiasına Gürsel Tekin'den yalanlama
Eski CHP'li Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'e "On on beş gün bekleyin, kurultay iptal edilebilir" dediğini öne sürdü. Gürsel Tekin ise iddiayı kesin bir dille yalanladı.
CHP'nin eski genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin'in parti kuracağını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tekin'e "On, on beş gün bekleyin, kurultay iptal edilebilir" dediği öne sürüldü.
İddiayı ortaya atan isim ise son dönemde sık sık iktidara yakın medya organlarında konuk edilmesiyle bilinen eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen oldu.
"KENDİ AÇIKLAYAMAZ MIYIM?"
Sevigen, katıldığı televizyon programında "Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’na yeni parti kuracağını söylüyor, Kılıçdaroğlu ise ‘10-15 gün bekle CHP kurultayı belki iptal edilebilir’ diyor" iddiasında bulundu. Ancak Sevigen'in bu iddiası kısa süre içinde yalanlandı.
Sözcü gazetesinin haberine göre Gürsel Tekin, Mehmet Sevigen'in iddiasını "Kesinlikle böyle bir şey yok" diyerek yalanlarken "Böyle bir şey dese ben bunu kendim açıklayamayacak cesarette biri miyim?" ifadelerii kullandı. Habere göre, parti kurmadan önce Kılıçdaroğlu'nu aradığını belirten Tekin, onun da kendisine "Böyle bir şeye gerek yoktu" dediğini aktardı.
"MİLYONLARIN SESİ OLACAK"
CHP'de uzun yıllar önemli görevlerde bulunan ve 2024 Şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin, siyaset sahnesine "Kararsızlar Partisi" ile döneceğini duyurdu. "Ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor" diyerek yola çıkan Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da partiye davet ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi.
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