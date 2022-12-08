Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, dün partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan Yılmaz'ı telefonla aradığı belirtildi.
Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.
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