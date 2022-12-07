Öztürk Yılmaz kimdir, nereli, hangi partiden? Öztürk Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 17:32

Yenilik partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz genel merkezde saldırıya uğrayıp bıçaklandı.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Öztürk Yılmaz 19 Eylül 1970 tarihinde Ardahan'da doğdu. Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya dairelerinde daire başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda daire başkanı olarak görev yaptı.

Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda Brüksel'deki VUB Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Yurtdışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı.

11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı.

ÖZTÜRK YILMAZ'IN SİYASİ KARİYERİ

Duşanbe Büyükelçiliği görevinden 3 Eylül 2015 tarihinde istifa ederek, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.

ÖZTÜRK YILMAZ'IN EŞİ KİM?

Öztürk Yılmaz, Özay Yılmaz ile evlidir. Çiftin 3 kızı var.

ÖZTÜRK YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz genel merkezde saldırıya uğrayıp bıçaklandı. Yılmaz'ın çok kan kaybettiği ifade ediliyor.

ÖZTÜRK YILMAZ'I KİM BIÇAKLADI?

Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.