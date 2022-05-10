Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Muş'ta: Çok büyük bir kararsız kesim var

10 Mayıs 2022 Salı, 15:58

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ziyaretlerde bulunmak üzere partisinin genel başkan yardımcılarıyla Muş'a gelen Yılmaz, esnaf ve yurttaşlarla buluştu.

Yılmaz, gazetecilere, kentte 2 gün boyunca ilçe ve köyleri dolaşacaklarını, vatandaşın taleplerini dinleyeceklerini söyledi.

Muş'ta karşılaştıkları en büyük sorununun işsizlik olduğu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir kararsız kesim var. Yenilik Partisi olarak kararsız kesimi ikna etmek, yeni döneme alıştırmak ve yeni bir başlangıç yapabilmek amacıyla buraya geldik. Temaslarımıza yeni başlayacağız. Beni en çok etkileyen ve üzen Muş Ovası, en önemli ovalardan birisi. Burada şeker pancarı ekiliyor. Daha önce geldiğimde şeker fabrikası vardı. Bunu da özelleştirmişler. Biz parti olarak bu şekilde özelleştirmeye karşıyız. Mazotun, gübrenin, ilacın fiyatlarında artış olması tarım arazilerinin önemli bir kısmının boş olmasına yol açacak."

Bütün tarımsal girdilerin ücretsiz verilerek çiftçilerin toprakla buluşturulmasının önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bize düşen görev üretimi artırmak, dev çiftçi projesini uygulamak. Ziyaretimizin amacı partimizin önceliklerini aktarmak" dedi.

Yılmaz'a, Genel Başkan Yardımcılarından Güven Karaboğa, Barış Erdoğan, Nalan Özyüksel ve Erdal Yurtsever ile Muş İl Başkanı Burhan Acar eşlik etti.