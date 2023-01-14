Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev kadınları ile buluşmasında bu sözler çok konuşuldu

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 21:57

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 22:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen ev hanımı “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” ile CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Kadınların sorunlarını ve sorularını dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı, yanıt verdi. Toplantıya; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da katıldı.

Aylin Nazlıaka, şöyle konuştu:

Sevgili kız kardeşlerim sizler tencerede et mi kaynar dert mi kaynar en iyi bilenlersiniz. Sizler bu ülkenin kaderini değiştirmek için gövdesini taşın altına koymaya hazır olanlarsınız. Sizler ‘Geçen yüzyılın kaderini bir Kemal değiştirdi, bu yüzyılın kaderini de gene bir Kemal değiştirecek’ diyenlersiniz. Bu ülkede kadın olmak zor kadın ölmek kolay. Bu seçim biz kadınlar için yaşamla ölüm arasında bir tercih olacak. 21 yıllık kabusun sona ermek üzere olduğu bir maratonun son 100 metresinin içerisindeyiz. Henüz 6’lı masanın kararını açıklamadığı bu günlerde sizlerin, bizlerin gönlündeki aday belli değil mi? Şu anda bu kararın üzerinde bir irade ortaya koyamayız. Bizler biliyoruz ki bu aday Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu takdirde işimiz çok kolay. Bu kolaylık bizi rehavete düşürecek kolaylık olmasın.

“BİR TARAFTA CAMDAN KONUŞAN VAR DİĞER TARAFTA CANDAN KONUŞAN VAR. TERCİH ŞİMDİDEN BELLİDİR. GELİYOR GELMEKTE OLAN”

Diyeceğiz ki sahada ‘Tercih sizin. Bir tarafta kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diye bir zihniyet var, diğer tarafta eşitlik mücadelesinin içinde samimi olarak yer alan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var’ diyeceksiniz. Yine diyeceksiniz ki ‘Bir tarafta kadın cinayetlerinde sayı olarak bahseden, kadına yönelik şiddeti tolere edilebilir bulan bir zihniyet var, diğer tarafta iktidara geldiğimizde ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacak olan Kemal Kılıçdaroğlu var.’ Bir tarafta yoksulluğu yöneten bunu siyasi ranta dönüştürmeye çalışan, yardım yaptığı vatandaş sayısı arttıkça bundan utanacağına gurur duyan bir zihniyet var. Diğer tarafta ise hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diyen, bunun için iktidarımızda aile destekleri sigortasını derhal uygulamaya koyacak olan ve yoksulluğu yönetmek değil yok etmek için mücadele eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Kısacası bir tarafta camdan konuşan var diğer tarafta candan konuşan var. Tercih şimdiden bellidir. Geliyor gelmekte olan.”

Nazlıaka’nın ardından söz alan kadınlar sorunlarını anlatarak Kılıçdaroğlu’na taleplerini iletti. Hayvancılıkla ve çiftçilikle uğraştığını belirten kadın şöyle konuştu:

“100 LİRAYA ALDIĞIM YEM 400 LİRA OLDU. BAKAMIYORUM”

Bundan 3-4 sene önce 5-6 tane hayvanım vardı. O zaman 115 liraydı yem fiyatları. Uygundu, bakabiliyorduk, kenara bir şeyler koyabiliyordum, çocuklarımı okutuyordum. Bu seneye bakarsanız yüzde 100 değil belki de yüzde 300 arttı. 100 liraya aldığım yem 400 lira oldu. Bakamıyorum, 1 tane bıraktım o da evladımın hatırına. Yüzü astarını geçti. Şu anda hayvan bize değil de biz hayvana bakıyoruz. Fındık işçileri, ev sahibi üretici onlar da zor durumda. Mazot olmuş 23 lira. Fındık 46 lira, 46 liradan mazotunu, gübresini, insanların, işçiliğini adama ne kalacak ki? Size yalvarıyorum, biz sizin arkanızdayız, bizi kurtarın, bütün oylarımız sizin, umudumuz sizsiniz Kılıçdaroğlu.

Kayseri’den geldiğini söyleyen emekli kadın da şunları dile getirdi:

“İSTANBUL’DA OKUYAN BİR OĞLUM VAR, ARKADAŞININ EVİNDE KALIYOR ONA KİRALIK EV BULAMIYORUM”

İçinde bulunduğumuz ekonomik krizden dolayı buradaki bütün kadınlar zor durumdayız. Ben yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş emekli bir anneyim. İstanbul’da okuyan bir oğlum var, şu an geçici olarak arkadaşının evinde kalıyor ama ben ona kiralık ev bulamıyorum. Bunun üzüntüsü ben de çok ağır olduğu için oğluma da yansıyor, umutsuz bakıyor geleceğe.

Sivas’tan geldiğini ifade eden kadın da şunları belirtti:

“BEN GELECEĞİMİ GÖREMİYORUM, ÇOCUKLARIM GÖRSÜN İSTİYORUM”

20 yıllık Ak Partili olarak çocuklarıma ‘Hakkımı helal etmem Ak Parti’den vazgeçersen’ derken ben şimdi koyu Kılıçdaroğlu partisindenim. Ben Ak Partili olarak döndüysem umut ediyorum ki bütün kadınlar dönmüştür. Çünkü açlıkla, yoksullukla, işsizlikle yaşamak istemiyorum. Ben geleceğimi göremiyorum, çocuklarım görsün istiyorum.

Diyarbakır’dan gelen bir kadın da şunları söyledi:

“KIZIM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ATANAMADI, ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ALIYOR, ÖZEL OKULDA ÇALIŞIYOR”

Ben bir emekliyim, emekli maaşı ile geçinemiyorum. Neden hu emekli maaşı bize yetmiyor? Geçim olmuyor. Kızım İngilizce öğretmeni atanamadı, asgari ücretin altında alıyor, özel okulda çalışıyor. İnanıyorum, güveniyorum sana. Seni çok destekliyoruz.

Karadenizli bir kadın da “Ne istiyorum şimdi başkanımdan; kadın cinayeti bir, 6 yaşındaki kız… O hiç defterime yazılmaz, yazmasın Allah. Marketlerdeki yüksek fiyatlar, vatandaşımız geçinemiyor, paraları yok” dedi.

Burdur’dan gelen kadın da “Pahalılıkta hayvanlarımı, traktörümü sattım. Her şeyin ucuzlamasını istiyorum Kılıçdaroğlu’ndan. Seni Cumhurbaşkanı görmek istiyorum” diye konuştu.