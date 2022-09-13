Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sakarya’da ziyaret ettiği esnaf: “Siz kazanırsanız biz de kazanmış olacağız”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’da esnaf ziyareti de yaptı. Kılıçdaroğlu’nun “İnşallah Türkiye için güzel, huzurlu olur. Siz kazanırsınız, keyfiniz yerinde olur. Biz de mutlu oluruz” demesi üzerine telefon bayii işletmecisi, “Siz kazanırsanız zaten biz de kazanmış olacağız” diye yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’da yaptığı Grup Toplantısının ardından esnafı ziyaret etti.
Bir telefon bayiine giren Kılıçdaroğlu’nu esnaf, “Yağmurla, bereketle geldiniz” sözleriyle karşıladı. “İnşallah hayırlı uğurlu olur, hepimizin hakkında” diyen esnafa Kılıçdaroğlu da “İnşallah Türkiye için de güzel, huzurlu olur. Siz kazanırsınız, keyfiniz yerinde olur. Biz de mutlu oluruz” diye yanıt verdi.
Bunun üzerine esnaf da “Siz kazanırsanız zaten biz de kazanmış olacağız” dedi.
KILIÇDAROĞLU’NA SAKARYASPOR ATKISI HEDİYE ETTİ
Daha sonra bir çay ocağına da uğrayan Kılıçdaroğlu’na esnaf, Sakaryaspor atkısı hediye etti.
13 yıldır çalıştığını belirten esnafa işlerin nasıl olduğunu soran Kılıçdaroğlu, “İyi” yanıtını aldı. “Hayırlı, bereketli işler diliyoruz. Daha çok kazanmanızı, daha çok mutlu olmanızı istiyoruz” diyen Kılıçdaroğlu’na esnaf da “Hepimiz, ülke olarak kazanalım” dedi.
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