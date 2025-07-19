Kemal Okuyan'dan 'Bahçeli formülü'ne yanıt: 'Sömürücülerin devlet yöneticisi olamayacağı kuralına ne dersiniz?'

Kemal Okuyan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "bu türden uygulamaların demokratikleşme ile hiçbir ilgisi bulunmadığını" ayrıca "Cumhurbaşkanı’nın Sünni Türk olması gibi bir zorunluluğu" beraberinde getireceğini belirterek "etnik ya da dinsel aidiyetlerin siyaset ve kamusal yaşantıda referans olmasına izin verilemeyeceğini" vurguladı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanı yardımcılarını etnik kökenlere göre belirleme önerisinin masum hiçbir tarafı yoktur. İster yazılı bir kurala dönüşsün ister bir teamül olarak yerleşiklik kazansın, bu türden uygulamaların demokratikleşme ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Ayrıca Cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin Kürt diğerinin Alevi olmasını önermek, Cumhurbaşkanı’nın Sünni Türk olması gibi bir zorunluluğu da beraberinde getirir.

İnsanların etnik ya da dinsel aidiyetlerinin siyasette ve kamusal yaşantıda bir referans haline gelmesine izin verilemez. İlla bir hüküm konacaksa sömürücülerin, emek hırsızlarının devlet yöneticisi olamayacağı kuralına ne dersiniz?"