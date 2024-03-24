Kendini ‘yerli patates’ olarak tanıtan Ahi, Van'da oy istedi

Kendini "yerli patates" olarak tanıtan Van’ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi, düzenlediği mitingde yurttaşlardan oy istedi.

İHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 18:06
Kendini ‘yerli patates’ olarak tanıtan Ahi, Van'da oy istedi
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Van’da yaklaşık 5 dönemdir seçimlerde bağımsız olarak aday olan İdris Ahi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde de yeniden bağımsız aday olmuş ve 100 bin kişiyi beklediği mitingine sadece 100 kişi katılmıştı.

Bağımsız milletvekilliği adaylığından sonra 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Van Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkanı Adayı olduğunu açıklayan Ahi, bugün düzenlediği miting ile Van halkının tekrar karşısına çıktı. Musa Anter Parkı yanında düzenlenen mitinge yaklaşık bin kişi katıldı. Burada kamyonet kasası üzerinden 81 projesini açıklayan Ahi, herkesten destek istedi.

Ücretsiz su faturasından tramvaya, Akdamar Adası’na çekeceği teleferikten gençlerin düğün masrafına kadar 81 projesini tek tek açıklayan Ahi, “31 Mart’ta beni seçerseniz icralık olan su faturaları üzerindeki icraları kaldıracağım, suyu ücretsiz yapacağım. Belediye halk otobüslerini ücretsiz olarak halkın hizmetine sunacağım. Evlenmek isteyen gençlerin düğün masraflarını belediye bünyesinde karşılayacak, taziye yemeklerinin de kaldırılması için takipçi olacağım. Sınır ticaretini ardına kadar açacağız” dedi.

OYUMUZ 'YERLİ PATATESE'

Konuşmasının ardından kamyonet kasasından inen Ahi’ye dokunmak isteyen vatandaşlar ise izdihama neden oldu. Polis ekiplerinin devreye girmesi ile kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı. "Oyumuz yerli patatese" afişlerinin açıldığı mitingde, vatandaşların ellerindeki ’Van Bağımsız Milletvekili Adayı’ bayrakları ise ilginç görüntüler oluşturdu.


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