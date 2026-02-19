'Kent Uzlaşısı' davasında Ahmet Özer’e verilen cezanın gerekçesi belli oldu: “Bu cezada kayyım telaşının izleri var”

“Kent uzlaşısı” davası kapsamında 30 Ekim 2024’te gözaltına alınarak tutuklanan ve “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ahmet Özer’in dördüncü duruşmasında karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Ocak’taki duruşmada Özer hakkında, 6 yıl 3 ay hapis cezası kararı verdi.

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli karara tepki gösteren avukatı Hüseyin Ersöz ile hem avukatı hem de kızı olan Seraf Özer, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Gerekçeli kararda, dosya kapsamıyla bağdaşmayan bir değerlendirme yapıldığını vurgulayan Ersöz, “Bu gerekçeli karar, yargılamanın siyasi boyutuna ve hukuk güvenliği bakımından doğurduğu ciddi tereddütlere de işaret etmektedir” dedi.

“VARSAYIMLARA DAYALI DEĞERLENDİRMELERLE MAHKUMİYET SONUCUNA ULAŞILMIŞ”

Gerekçeli kararda lehe delillerin göz ardı edildiğini, gizli tanığın çelişkili beyanlarının dikkate alınmadığını, savunmalarının ise değerlendirme dışı bırakıldığını savunan Ersöz, “Dosya, faraziyelere ve varsayımlara dayalı değerlendirmelerle mahkûmiyet sonucuna ulaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARI İSTİNAF’A TAŞINACAK!

İlerleyen günlerde istinaf başvurusunda bulunacaklarını da aktaran Ersöz, “Kamu vicdanında karşılık bulmayan ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bu kararın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından düzeltileceğini ve Ahmet Özer hakkında verilen bu haksız kararın ortadan kaldırılacağını ümit ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

“BİR TARAFTA KOMİSYON ORTAK RAPORUNDA FİKİRLERİNE YER VERİLEN ÖZER, DİĞER TARAFTA ‘ÖRGÜT ÜYELİĞİ’NDEN CEZA ALAN ÖZER”

Daha sonra açıklamalarda bulunan Seraf Özer ise sözlerine “Bugün burada size iki farklı manzaradan söz etmek istiyorum. Aynı ülkede, farklı zamanlarda çekilmiş iki fotoğraf…” diyerek başladı.

Özer, açıklamasına şöyle devam etti:

"Birinde, bir komisyonun ortak raporunda fikirlerine yer verilen bir akademisyen Ahmet Özer. Diğerinde, belediye başkanı seçildikten sonra ‘örgüt üyeliği’ kapsamında 6 yıl 2 ay hapis cezası alan Ahmet Özer. İki kare… Aynı isim… Aynı ülke… Ama birbirine zıt iki hikâye. Biz artık çelişkilerle dolu iki ayrı Türkiye fotoğrafı görmek istemiyoruz.

Hukukun kişilere göre değil ilkelere göre işlediği, adaletin herkese eşit mesafede durduğu bir Türkiye istiyoruz. Barışın dilinin yükseldiği, öfkenin değil sağduyunun konuştuğu bir Türkiye istiyoruz. İki ayrı fotoğraf değil, tek bir umut fotoğrafı istiyoruz. Adaletin gölgesinde, barışın ışığında, birlikte eşit koşullarda yaşamanın huzurunu taşıyan adil bir Türkiye istiyoruz.

“KAYYIM UYGULAMASI SON BULMALI”

Bu ceza sayın Devlet Bahçeli’nin de belirttiği gibi kamuoyu vicdanında mahkum olmuştur. Bu cezanın ilgili süreçlerden döneceğine ve beraat edeceğimize olan inancımız tamdır. Ancak bu cezada kayyım telaşının izleri vardır. Halk iradesine bir darbe olan kayyım uygulaması artık son bulmalıdır.”