'Kentsel dönüşüm' itirazı: CHP yasanın iptali için AYM'ye başvuru talebinde bulundu

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

CHP’li Gökhan Günaydın, Kentsel Dönüşüm Yasası’nın iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle AYM’ye giderek TBMM CHP Grubu’nun dilekçesini teslim etti.

Günaydın daha sonra TBMM’de konuya ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Kurum’un Çevre Bakanlığı dönemini anımsatan Günaydın, “Bu dönem boyunca İstanbul’a yaptığı tek olumlu faaliyet var mıdır? ‘100 bin konut imal edeceğiz. 1 milyon konut imal edeceğiz’ hamasetleri çerçevesinde, geride bırakılan TOKİ mağdurları vardır. 6 Şubat Depremleri’nin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen teslim edilebilen konut sayısı oranı yüzde 4 bile değildir. Ayrıca 2019 yılında imar affına imza atan bir bakan olarak tarihe geçtiğini hepimiz hatırlıyoruz. Ve bu imar affı içerisinde yurttaşlarımıza tabut olan evleri de hatırlıyoruz. Böyle bir sicilden sonra, diyorlar ki ‘Biz, kentsel dönüşüm alanında İstanbul’u dirençli bir kent haline getireceğiz.’ 25 yıldır neden yapmadınız, bu saatten sonra ne yapacaksınız?” sorusunu yöneltti.

‘YAPTIRMAYACAĞIZ’

Kanal İstanbul projesini de anımsatan Günaydın, “Kanal İstanbul’u Erdoğan yapmak istiyor, onun memuru da Murat Kurum. Murat Kurum, adeta Kanal İstanbul için yanıyor, tutuşuyor. Bunlarla memleketi oyalamaktan vazgeçin, halkın gerçek sorunlarına dönün. Size Kanal İstanbul’u da yaptırmayacağız” diye konuştu.

EVLERİ YIKILAN YURTTAŞLAR, İKİ YILDIR BEKLİYOR

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum döneminde, Ankara Keçiören’deki 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan 31 haneli Gökdelen Apartmanı dayanıklılık testine sokuldu.

ANKA’nın haberine göre apartman sakinleri testin ardından binalarının kentsel dönüşüme girerek depreme dayanıklı hale getirilmesini bekliyordu ancak bu olmadı.

Binaya “çürük raporu” verildi ve yıkıldı. Binayı yapmak isteyen müteahhitler fazla kat artışı yapamayacağı için daire sahiplerinden 1 milyon liralık fark alınması gündeme geldi. Milyonluk farkı ödeyemeyen ve mağduriyetleri iki yıldır devam ediyor.