‘Kes-yapıştır’ karar

Yayınlanma: 05.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 04:00

Manisa’nın Demirci ilçesinde, görevli komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’ın kaldığı lojmanda başından silahla vurulmuş olarak bulunan Yeşim Akbaş’a (26) ilişkin davada istinaf, yerel mahkemenin sanık için verdiği “beraat” kararını onadı. İstinaf mahkemesi olarak davaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi davaya ilişkin kararını 27 Aralık 2024’te açıkladı. İstinaf mahkemesi, “beraat” kararına karşın yapılan istinaf başvurularını yerinde görmeyerek “istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine” yönünde karar verdi. Mahkeme bu kararının yanı sıra, dilekçesinde hüküm bölümünde davaları karıştırdı. İstinafın dilekçesinde davayla alakası olmayan, başka bir davanın hüküm bölümü yer aldı. Yeşim Akbaş’ın annesi Aynur Akbaş, kararı kabul etmediklerini açıklayarak “Verilen kararlarla biz çocuğumuzu her gün tekrar kaybediyoruz. Benim çocuğum bu ülkenin çocuğu değil mi?” dedi.