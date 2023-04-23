Kılıçdaroğlu, 23 Nisan’da torunlarıyla buluştu

Yayınlanma: 23.04.2023 - 14:20

Güncelleme: 23.04.2023 - 14:54

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda torunlarıyla buluştu.

CHP Fotoğraf Servisi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu’nun ikizleri İpek ve Barış ile buluştu" ifadelerine yer verildi.