Kılıçdaroğlu 60 başkanla görüşecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün seçim öncesi veda ettiği Meclis kürsüsüne ilk defa milletvekili olmadan tekrar dönecek. Kılıçdaroğlu, haftalık grup toplantısını yaptıktan sonra, aralarında ağırlıklı olarak ilçe belediye başkanlarının bulunduğu 60’a yakın başkanla görüşecek.
Başkanlar, görüşmenin “seçim sonrası bir moral ziyareti olduğunu” belirtiyor. Ancak başkanlar arasında seçim sonuçlarını eleştirenler de bulunuyor. Bu kapsamda eleştirilerini iletmek istediğini söyleyen ilçe başkanları olduğu görülüyor. Parti kaynakları ise ziyaretin “kurultay sürecini ele alan bir ziyaret olmadığını” belirtiyor. 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlerin de görüşmenin bir diğer başlığı olması bekleniyor.
‘TEMSİL EDEN YOK'
Öte yandan, başkanlar arasında bazı isimler, hem ittifak ortaklarına verilen kontenjanları hem de CHP’li olarak aday gösterilen isimleri eleştiriyor. Bu konuda aralarında “Milletvekili listeleri hazırlanırken itiraz ettiğimizde ‘Bu bir Türkiye meselesi, sorgulamayın’ diyenler oldu. Şimdi kontenjanlar yüzünden bazı yerlerde şehirlerimizi temsil eden milletvekilimiz yok. Navigasyon olmadan şehrimizde yer bulamaz” değerlendirmesini yapanlar da bulunuyor.
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