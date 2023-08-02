Kılıçdaroğlu cebinden çıkardığı 200 TL ile örnek verdi: Bu paraya 5 yıl önce...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaret gerçekleştirdiği Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'nde emeklilerin sorunlarına dikkat çekti. Cebinden çıkardığı 200 lirayı örnek gösteren Kılıçdaroğlu, "Bu paraya şimdi 20 simit alınıyor, 5 yıl önce ise çok şey alıyordu" diye konuştu.

ANKA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 20:13
Kılıçdaroğlu cebinden çıkardığı 200 TL ile örnek verdi: Bu paraya 5 yıl önce...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni (TÜMEMEKDER) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Bu paraya şimdi 20 simit alınıyor, 5 yıl önce ise çok şey alıyordu" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun ziyarette çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayarak yaptığı açıklama şöyle:

“Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret edip, emeklilerle bir araya geldik, sorunlarını dinledik. Maalesef 14 milyon emekli, açlık sınırının altında bir aylığa mahkûm ediliyor. Asıl beka sorunu budur.”


Kemal Kılıçdaroğlu 200 TL emekliler Emekli

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