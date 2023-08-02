Kılıçdaroğlu cebinden çıkardığı 200 TL ile örnek verdi: Bu paraya 5 yıl önce...

Yayınlanma: 02.08.2023 - 20:13

Güncelleme: 02.08.2023 - 20:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni (TÜMEMEKDER) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Bu paraya şimdi 20 simit alınıyor, 5 yıl önce ise çok şey alıyordu" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun ziyarette çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayarak yaptığı açıklama şöyle:

“Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret edip, emeklilerle bir araya geldik, sorunlarını dinledik. Maalesef 14 milyon emekli, açlık sınırının altında bir aylığa mahkûm ediliyor. Asıl beka sorunu budur.”