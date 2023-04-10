Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi: Sesimizi kesmeye çalışanlara inat, sen de duy sesimi

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 22:10

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 22:29

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanarak seçim kampanyasını sürdürüyor. Daha önce kadınlara ve emeklilere seslenen Kılıçdaroğlu, bu kez de çiftçilere seslendi. Kılıçdaroğlu'nun "Sen de duy sesimi" ifadelerini eklediği video paylaşımı şöyle: "Sana söz çiftçi kardeşim, kırsalda çalışan her kadının ve her gencin sigorta priminin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağım. Sana söz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım."

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