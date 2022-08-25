Kılıçdaroğlu 'Gece yarısı değiştirtmişsiniz' dedi, işte o manşet
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin gece yarısı açıklamalarına yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz” dedi. Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı icralık borçlara yönelik "ödemeyin" çağrısının ardından iktidar kanadı gece yarısı harekete geçmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, varlık şirketlerine devredilen borçlara yönelik ‘ödemeyin’ çağrısı ardından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz” dedi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan icralık borçlara ilişkin devlet desteği verileceği haberini alıntılayan Kılıçdaroğlu, Nebati’ye yönelik olarak, “Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım...” ifadelerini kullandı.
MANŞETİ DEĞİŞTİRDİ
AKP'nin faiz politikalarının sonuçlarını anlattığı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Borçları ödemeyin" çağrısından saatler sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcunun tasfiye edileceğini duyurmuştu.
Gelişmelerin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin de bugünkü manşetini değiştirdiği gözlemlendi. Taşra baskısında “10 bin okul seferberliği” manşetini kullanırken gazete şehir baskısında ise Nureddin Nebati’nin açıkladığı paketi manşetine taşıdı. “İcralık borçları devlet silecek” manşetiyle çıkan gazete, Bakan Nebati’nin düzenlemeye dair açıklamalarına da yer verdi.
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