Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Nureddin Nebati'ye: Gece yarısı panikle bana yazmışsınız

25 Ağustos 2022 Perşembe, 10:37

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir video paylaşarak yaptığı açıklamada sarf ettiği "Borçlarınızı ödemeyin" ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda, bulunan Nebati, "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız" ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yanıt verdi. "Gece gece panikle bana yazmışsınız" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..."