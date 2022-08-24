Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Kocatepe’ye yürüyecek

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında Afyonkarahisar’da büyük bir yürüyüş yapacak. Yürüyüş ile ilgili bilgi veren CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, şu açıklamayı yaptı:

“Bu sene Zafer Bayramı’nın 100. yılı. Bu zafer, Cumhuriyet’in müjdecisi olduğu için tarihimizde çok önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra, Anadolu insanının vatanı ve bağımsızlığı için canını ortaya koymaktan çekinmeyeceğinin, yokluk içinde bile kanının son damlasına kadar mücadele edeceğinin bir göstergesidir. Biz Cumhuriyetin genç nesilleri olarak atalarımızın bize bıraktığı bu mirasın farkındayız. Bu sebeple Türkiye’nin her yerinden gelecek olan binlerce genç arkadaşımızla Afyonkarahisar’da buluşarak Kocatepe’ye çıkacak ve o büyük günü yeniden hatırlatacağız.

Programa; Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kendisi, 100. yılı olması sebebiyle bu seneki törenlerde özellikle yer almak istedi. 25 Ağustos gecesi saat 23.00’da Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde toplanarak 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe’ye yürüyeceğiz. Yol boyunca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizimle birlikte olacak.

Yürüyüşün ardından şafak saatlerinde 300 genç arkadaşımız, Kocatepe Anıtı’nda, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını oluşturacak. Bu imza ülkemizin dört bir tarafından gelerek toplanan gençlerimizin Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e olan minnet ve bağlılığının simgesi olacaktır. Bu imza Ulu Önderimizin bizlere emanet ettiği ülkemize ilelebet sahip çıkacağımızın teminatı olacaktır.

100 yıl önce tam bağımsızlık için verilen bu emri, ikinci yüzyılda ekonomik bağımsızlık ve gerçek demokrasi ile taçlandıracağız. Kocatepe yürüyüşü bir semboldür. Gençliğin asıl yürüdüğü yol, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği hedeflere ulaşma yoludur. 100 yıl önceki büyük zaferin simgesi olan bu büyük yürüyüşte yanımızda olmak isteyen tüm yurttaşlarımız davetlidir.”