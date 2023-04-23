Kılıçdaroğlu, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'ya söz verdi: Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın
Kılıçdaroğlu, Gezi davasında hakkında 18 yıl ceza verilen İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın mesajına, "Sonraki bayramı babanla kutlayacaksın Vera. Ama babana biraz benim de ihtiyacım var, darılmaca yok" yanıtı verdi.
Gezi Parkı davasında hakkında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, 23 Nisan'ı "Kemal amca" mesajıyla kutladı.
Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman'ın sosyal medyadan "Bizim mutfaktan Kemal Amca'nın mutfağına çok selam var. Bugün #23Nisan, söz Vera'nın;" notuyla yayınladığı videoda Vera, "23 Nisan kutlu olsun. Atatürk'ten armağan. Kemal Amca'ya sevgiler. Babamı çok özledim" dedi.
'BABANA BİRAZ BENİM DE İHTİYACIM VAR'
Bu paylaşımı alıntılayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Vera'ya seslendi: "Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın Vera. Ama babana biraz benim de ihtiyacım var, sonra darılmaca yok, tamam mı:) 23 Nisan'ın kutlu olsun, gözlerinden öpüyorum."
Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın Vera. Ama babana biraz benim de ihtiyacım var, sonra darılmaca yok, tamam mı:) 23 Nisan'ın kutlu olsun, gözlerinden öpüyorum. https://t.co/BN9dLWeUS2— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 23, 2023
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