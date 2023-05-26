Kılıçdaroğlu için söylediği sözler tepki çekmişti... TBMM Başkanı Şentop'tan Abdüllatif Şener'in oğluna 'kıyak' iddiası

Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:36

Güncelleme: 26.05.2023 - 09:51

CHP'nin eski Konya milletvekili Abdüllatif Şener, aday gösterilmediği ve milletvekili unvanını kaybettiği 14 Mayıs seçimlerinin ardından açıklamalarıyla tepki çekmişti.

Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde ettiği ilk tur seçimlerden sonra Şener, “Cumhurbaşkanı bir partide, Meclis çoğunluğu bir partide olursa bu sefer ortaya ne çıkıyor? Denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer de yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Dolayısıyla Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez” ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİ YAĞMIŞTI

Şener'in sözlerine CHP içinden tepkiler gelmişti. Geçmişte Fazilet Partisi içinde birlikte görev yaptığı CHP’li Mehmet Bekaroğlu bu sözlere, “Yapma Abdüllatif Bey. Bir süre sonra seçim kararı alıp parlamentoyu da yenileyemez mi? Yakışmadı size, bu açıklama hiç olmadı hiç” karşılığı vermişti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise “Nereden buluyoruz bu tipleri. Adamın açıklamalarına bir bakın! Neredeyse 'Kılıçdaroğlu’na oy vermeyin' diyor. Demek ki adam görevli olarak bize transfer olmuş, görevini de son konuşmasıyla başarıyla tamamlamış oldu. Bir de bu adam 2018 seçimlerinde benim yerime Bolu’dan aday gösterilecekti neredeyse. Sevgili parti yöneticilerim, mecbur muyuz bu ithal akla? Dönüp partinin içine baksanız, bu tür adamlardan daha vasıflı binlerce CHP’li göreceksiniz” şeklinde konuşmuştu.

ŞENTOP'TAN 'KIYAK' İDDİASI

Son olarak BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, 14 Mayıs seçimlerinden sadece 4 gün önce AKP’li Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandığı iddia edildi.

İddiaya göre açıktan yapılan atama ile Bedirhan Şener'e devlet memuru olma yolu da açıldı.