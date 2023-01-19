CHP'li Abdüllatif Şener: 'Erken seçimin tanımı yok'

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 07:08

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 14 Mayıs’ta yapılacak bir seçimde Erdoğan’ın aday olabilme ihtimalini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Bir kişinin ancak iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabileceğine dair anayasadaki maddeleri anımsatan Şener, Erdoğan’ın üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı yapmasının ancak Meclis’in bir erken seçim kararı almasıyla mümkün olduğunu söyledi.

"GEREKLİ SAYIYI BULAMIYORLAR"

Şener, “Cumhur İttifakı erken seçim için gerekli olan 360 milletvekilini bulamıyor. Erdoğan, kendisinin aldığı bir seçim kararıyla üçüncü kez aday olma hakkını kazanamaz, aday olamaz. Anayasada erken seçim var ancak erken seçimin tanımı yok. Ne olursa erken seçim sayılır belli değil” dedi.

Şener, sözlerine şöyle devam etti: “Seçim kararı Meclis’ten geçmeyecek. Geçmeyeceği için yine anayasa hükümlerine göre cumhurbaşkanı tek başına seçimlerin yapılacağına karar verebilir. Bu takdirde ise anayasa çok nettir; sayın cumhurbaşkanı kendisinin aldığı bir seçim kararıyla üçüncü kez aday olma hakkını kazanamaz, aday olamaz ve cumhurbaşkanlığı dönemi bitmiş olur. Şu anda aday olması mümkün gözükmüyor.”

