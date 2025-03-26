Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için cezaevine geldi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için cezaevine geldi.
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