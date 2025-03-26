Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için cezaevine geldi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 14:44

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için cezaevine geldi.


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