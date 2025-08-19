Kılıçdaroğlu 'Mansur Yavaş' iddiasına yanıt verdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Mansur Yavaş’a rezerv koyduğu iddialarına ilişkin Ekol TV’ye konuştu.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin kendi demeci ve resmi hesabından yapılmış açıklamalar dışında hiçbir değerlendirmeye itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Benim öyle bir açıklamam yok. Tamamen yalan. Kim söylüyorsa niye söylüyor, ben onu bilmiyorum. Daha ortalıkta cumhurbaşkanlığı seçimi yok."

"BİRİSİ YALAN SÖYLÜYOR, HERKES DE BUNA İTİBAR EDİYOR"

"Ben niye böyle bir konuşma yapayım, Mansur Bey’le ilgili niye böyle bir rezerv koyayım? Birisi yalan söylüyor, herkes de buna itibar ediyor. Hiç kimseyle konuşmadım, kimseye demeç vermedim. Niye bu yalanlar söyleniyor bilmiyorum."