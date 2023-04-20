Kılıçdaroğlu, Memur Teoman'ı ziyaret etti

Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:11

Güncelleme: 20.04.2023 - 18:11

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 'Memur Teoman'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 'belge yakan' memurlara da seslenerek şunları söyledi:

"Bugün devleti için çalışan, yolsuzluklara boyun eğmeyen, haksızlıklara karşı duran bir devlet memurunu ziyaret ettim. Memur Teoman'ı ziyaret ettim. Saygın bir kişi. Kendisine teklif edilen rüşvetleri almadığı için ikinci sınıf muamelesi gören bu kişiye sahip çıkmak devlete sahip çıkmak demektir.

Memur Teoman'ı ve ailesini ziyaret etmek benim için çok güzel bir olay. Memur Teoman 15 Mayıs'tan sonra çok güzel yerlerde olacak. Devletin saygınlığını koruyan devleti için çalışan bir memur olarak görevini sürdürecek.

"BELGE YAKAN MEMURLAR..."

Şu anda devletin içinde olup devlet memuru değil de parti memuru gibi davranan, her türlü yolsuzluğa bulaşan, 15 Mayıs'tan sonra acaba belgeler Bay Kemal'in eline geçer mi diye belge imha etmeye kalkan sözde memurlara da seslenmek isterim.

Hangi belgeyi yok ederseniz yok edin, Bay Kemal mutlaka o yolsuzlukların izini bulacaktır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının onların burnundan fitil fitil getirecektir. Bize Memur Teoman gibi devlete sahip çıkan, aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız var.

Parti memuru olup da adı yolsuzluklara bulaşan kişilerle bizim işimiz yok. Bunları devlet kademelerinden tasfiye etmek de bizim görevimiz. Bütün memur Teomanlara, devleti için, ülkesi, vatandaşları için çalışanlara, onların haklarını teslim edenlere İzmir'den selam olsun diyorum.

"DÜRÜST ADAMA SAHİP ÇIKMAK BAY KEMAL'İN GÖREVİ"

Reza Sarrab adamlarına gümrükten malı geçiremediniz, istediği kadar rüşvet verin diyor. Konuşma şöyle bitiyor. Memur Teoman rüşvet almayınca Reza Sarrab şunu söylüyor: Teoman'a neler ne vaatler, yok ama yok adam almıyor.

Namuslu, dürüst adama sahip çıkmak Bay Kemal'in görevi..."

MEMUR TEOMAN KİMDİR?

17 Aralık'tan sonra internete sızdırılan ses kayıtları sosyal medyada "Memur Teoman" fenomenini yaratmıştı. Tapelere göre; Teoman Coşkun Dudak, bütün ısrar ve vaatlere rağmen rüşveti kabul etmemişti.

Tapelerde, "Teoman'a neler yaptım, ne vaatler ne şeyler. Yok yok adam almıyor" sözleri gündeme gelmişti.