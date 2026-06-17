Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' sonrası canlı yayına çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci kurultayına yönelik “mutlak butlan” kararının ardından CHP'de genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yıllar sonra ilk kez bir televizyon programına çıkacak.
Kılıçdaroğlu 19 Haziran Cuma günü Sözcü TV ekranlarındaki özel yayına konuk olacak.
Sözcü TV’de gerçekleştirilecek yayında gazeteciler Barış Terkoğlu, Senem Toluay Ilgaz ve Aslı Kurtuluş Mutlu, Kılıçdaroğlu’na sorular yöneltecek.
Özellikle parti yönetimi, kurultay süreci, önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar vereceği düşünülen Kılıçdaroğlu, son olarak 2024 yılının Mayıs ayında KRT TV ekranlarına konuk olmuştu.