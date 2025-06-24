Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak 'mutlak butlan' açıklaması: 'Kayyuma mı bırakayım?'

CHP'de 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi dikkat çeken bir temas gerçekleşti.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine giderek bir görüşme gerçekleştirdi.

Saymaz'ın yazısında yer verdiği bilgilere göre üçlü heyet, Kılıçdaroğlu'ndan, açılan davada 'mutlak butlan' kararı alınması ihtimaline karşı bir açıklama yapmasını ve kayyum atanması senaryosuna karşı durduğunu ilan etmesini istedi.

"KAYYUMA MI BIRAKAYIM?"

Kılıçdaroğlu ise bu teklife şu sözlerle "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz" ifadeleriyle yanıt verdi.

Görüşmede Yavaş, Seçer ve Özkoç'un, 'iktidarın CHP'yi bölmeyi hedeflediğini' dile getirdikleri ve partinin prestijinin zedelenmemesi adına ortak bir duruş çağrısında bulundukları belirtiliyor. Ayrıca heyetin Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında doğrudan bir temas kurulması önerisini de ilettikleri öğrenildi. Ancak Kılıçdaroğlu, ne kamuoyuna yönelik bir açıklama yapmayı ne de Özel ile görüşmeyi kabul etti.

"BU CEVABI TAHMİN EDİYORDUM"

Heyet üyeleri, görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile de bir araya geldi. Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımına dair "Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum" dediği aktarıldı.

Yavaş, Seçer ve Özkoç'un bugün Silivri F Tipi Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yaparak gelişmeleri kendisine aktaracakları belirtildi.