Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'butlan' açıklaması: 'Kayyuma bırakmadan, el ele aşarız'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali davasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılması talebi reddedilmiş, duruşma 24 Ekim’e ertelenmişti.

Davaya 1 aydan ay bir zaman kala önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olası "mutlak butlan" kararı karşısında nasıl bir tavır alacağına dair açıklama geldi.

Gazeteci Faruk Bildirici'nin bugün BirGün’deki yazısında aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

“Sayın Bildirici, düşüncelerimi öğrenmek ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmak için soru yönelten gazetecilere mümkün olduğunca cevap veriyorum.

Haziran ayında açıkladığım ve haberi yapan gazetenin sekiz sütunluk manşetinde yer alan, bilgimin, fikrimin ve dahlimin olmadığı bir süreç ile ilgili soruya cevaben ‘Partimizi kayyuma bırakamayız’ sözünden kasıt;

‘Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem genel başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışarıdan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız’ idi.

Yapıcı ve iyi niyetli bütün eleştiriler için sizin şahsınızda herkese teşekkür ederim.”

"PARTİYİ KAYYUMA MI BIRAKAYIM?"

Sözcü gazetesinin 24 Haziran’da yayınladığı haberde Kılıçdaroğlu’nun şu değerlendirmeyi yaptığı belirtilmişti:

“Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz.”