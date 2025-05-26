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Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten Nevşin Mengü’ye sert 'kurultay' yanıtı: 'Unvanın gazeteci ama ruhun tetikçi!'

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten Nevşin Mengü’ye sert 'kurultay' yanıtı: 'Unvanın gazeteci ama ruhun tetikçi!'

26.05.2025 17:44:00
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Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten Nevşin Mengü’ye sert 'kurultay' yanıtı: 'Unvanın gazeteci ama ruhun tetikçi!'

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP kurultayının iptali için açılan davada Cumhuriyet Savcısı'nın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'özel' bir mesaj gönderdiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Eren Çelik, bunun üzerine Mengü'ye çok sert bir tepki gösterdi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasının ikinci duruşması Dışkapı Adliyesi 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Dava 30 Haziran'a ertelendi.

Öte yandan kurultay soruşturması kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili ortaya atılan bir iddia büyük tartışmaya neden oldu. 

Gazeteci Nevşin Mengü, Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında soruşturma için "Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş" ifadelerini kullandı.

Mengü daha sonra sosyal medya hesabından da "Kaynağımdan eminim; doğru çıkmamasını daha çok isterim; Sayın Kılıçdaroğlu’na önerim beni yalanlamak yerine çıkıp ben kayyum gibi atanmam, kurultay dosyası kapanmıştır demesidir" diye yazdı. 

"CEBİ AHLAKINDAN BÜYÜK OLUNCA..."

Mengü'nün bu iddiasına Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten çok sert bir tepki geldi.

Çelik, Mengü'ye X hesabı üzerinden şu ifadelerle seslendi: 

"İftira atıp hedef gösterdiğin kişilerden biri kamu görevlisi diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı. 

Ağzı beyninden; cebi ahlakından büyük olunca gazeteciliği böyle oluyor!..

Haddinizi bilin!...

Kaynağı açıklayamazsan güdülenmenin etkisiyle yalan konuştuğunu, bile bile iftira attığını kabul etmiş olacaksın!....

Bu iftiranın bedelini hukuk önünde vermeni sağlayacağıma emin ol!

Ünvanın gazeteci ama ruhun tetikçi.!

Sayın Genel Başkanımızın kurultaydan hemen sonra çektiği videoyu izle belki utanırsın. Tanı utanma duygusu kaldıysa... Bundan sonra değneksiz köy yok size.."


İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Nevşin Mengü

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