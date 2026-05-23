Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez: İl ve ilçe örgütlerimizde görevden alma yapılmadı

23.05.2026 17:34:00
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' kararı çıkmasının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, il ve ilçe örgütlerimize dair herhangi bir görevden alma veya görevlendirme yapmamıştır" dedi.

''GÖREVDEN ALMA İDDİALARI ASILSIZ''

Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerimize dair herhangi bir görevden alma veya görevlendirme yapmamıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız ve dezenformasyon amaçlı iddialara itibar etmeyiniz" dedi. 

