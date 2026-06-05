Kılıçdaroğlu'nun 'iletişim koordinatörü' yaptığı Ali Haydar Fırat'ın 'İmamoğlu' paylaşımı gündem oldu

CHP'nin 38'inci kurultayına yönelik mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin genel başkanlığına getirilmesi sonrası iletişim yönetiminde görevlendirme yapıldı.

Kılıçdaroğlu yönetimince alınan karar kapsamında, medya, sosyal medya ve iletişim çalışmalarının etkin biçimde yürütülmesi için İletişim Koordinatörlüğü kuruldu.

Bu kapsamda yapılan görevlendirmede partinin yeni İletişim Koordinatörü olarak Ali Haydar Fırat'ın seçilmesi ise dikkat çekti.

Fırat, geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı operasyonları karşısındaki tutumuyla biliniyordu.

Fırat, 2024'te İmamoğlu'na İBB binasında yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'na siyasi yasak kararı alınması halinde bunu siyasi iradenin aldırdığı bir karar olarak kabul edeceğini ve o ölçüde mücadele edeceğini belirtmiş ve "Herkes aklını başına alsın, ülkenin birlik ve beraberliğini dinamitlemesin" demişti.

Geçen sene 39'uncu kurultayın ardından yapılan Parti Meclisi seçiminde liste dışında kalan Fırat, mutlak butlan kararının ardından parti yönetimine olan mesafesini keskinleştirdi. Fırat, 26 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik tepkileri 'İmamoğlu' üzerinden yanıt verip "Herkes şunu bir yere not etsin; Hiç kimse CHP'yi sağcı bir müteahhit için bölemez ve CHP'den yeni bir sağcı parti çıkaramaz" ifadelerini kullandı.