Kılıçdaroğlu’nun MYK’sinde yer alan Yıldırım Kaya’ya Eğitim Sen’den eleştiri: ‘Yanlış yerde konumlandı’

Yarın Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinin 3. yıldönümü. Bu nedenle Eğitim Sen bugün Tekin döneminde gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Bakanın üç yılının koyu bir karanlık oluşturduğunu belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak burada açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Fatih Kanat da katıldı.

'PROTOKOLLERİ GİZLEDİ'

Tekin'in AKP'nin dokuzuncu Milli Eğitim Bakanı olduğunu anımsatarak konuşmasına başlayan Irmak, "Tekin, bakanlık koltuğunda geçirdiği 3 yıl boyunca eğitimin kamusal niteliğini zayıflatmıştır. Bakan Tekin görev süresi boyunca eğitim emekçileri, öğrencileri, velileri yok sayarak eğitim politikalarını katılımcı süreçler işletmeden hayata geçirmiştir. Göreve geldikten sonra katıldığı ilk bütçe görüşmelerinde tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz demiştir. 672 protokolü kimlerle yaptığını gizlemiştir. Başta Ülkü Ocakları olmak üzere birçok tarikat ve cemaatle yapılan protokol gizli kalmıştır" dedi.

'EĞİTİM EMEKÇİLERİNİ YOKSULLAŞTIRDI'

Tekin'in yaptığı en tehlikeli işlerden birisinin maarif model olduğunu söyleyen Irmak, "Tektip nesil yetiştirme nedeniyle hazırlanan bu model dini ve milli referansları hedef alan bir anlayışı ortaya koymaktadır" diye konuştu. Bakan Tekin döneminde kamusal eğitimin güçlendirilmesi yerine özel eğitimin güçlendirildiğini söyleyen Irmak, Tekin'in görevdeki 3 yılının eğitim emekçilerini yoksullaştırdığını belirtti.

'TEKİN BİR YIKIM MÜHENDİSİDİR'

Irmak'ın açıklamalarının ardından CHP'deki mutlak butlan sürecine ilişkin konuşan Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya'yı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde görev alması nedeniyle açıklamaya davet etmediklerini belirterek Suat Özçağdaş'a söz verdi. Özçağdaş ise şunları söyledi: "Türkiye'de eğitimle ilgili olmayan kimse yok. Okullar çocukların ayaklarının geri geri gittiği, mutsuz olduğu bir mekan olduğu hale gelmiştir. Öğrenciler okullarda bir öğün sıcak yemek yiyememektedir. Bakanlık küçük bir cihannümacı tarafından esir alınmış durumda. Yusuf Tekin'in bakanlığı döneminde 43 yurttaşımız eğitimle ilgili alanlarda hayatını kaybetmiştir. 43 saniye o görevde kalmaması gerekir. Tekin, bu ülkede bir Cumhuriyet bakanı olarak değil bir yıkım mühendisi olarak görevini yerine getirmektedir."

'HİÇBİR PARTİNİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLİZ'

CHP'de yaşanan sürece ilişkin ayrıca açıklama yapan Irmak ise, "Eğitim Sen kurulduğu günden bu güne her türlü antidemokratik uygulamalara, halkın iradesine yönelik darbelere karşı net bir tutum almıştır. Eğitim Sen ilkeleriyle hareket ederek demokrasiyi savunmuştur ve bunun bedelini ödemekten de vazgeçmez. Eğitim Sen butlan konusunda tavrını net şekilde ortaya koymuştur. Yusuf Tekin bizim için 'CHP ile hareket ediyor' diyor. Eğitim Sen hiçbir partinin arka bahçesi olmamıştır, olmaz. Kaya, yanlış bir yerde konumlandığı için sosyal medya hesaplarından o tanımı kaldırmasını talep ediyoruz. Hiçbir programımıza çağırmayacağız" dedi.

Eğitim Sen; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevde geçen 3 yılına ilişkin yapacağı açıklamaya Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde görev aldığı için kurucu genel başkanı Yıldırım Kaya'yı çağırmama kararı almıştı.